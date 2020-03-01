زراعة ذي قار: أسراب الجراد لن تضر بالمحاصيل الزراعية

2020/03/01 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد مدير زراعة ذي قار، فرج ناهي ثمار، الاحد، ان اسراب الجراد التي دخلت المحافظة من حدودها مع المثنى لم تحدث تأثيرا على المحاصيل الزراعية.وقال ثمار في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “لجنة وقاية المزروعات في دائرة صحة ذي قار، ثبتت تواجد اسراب كبيرة من الجراد الصحراوي في المنطقة […]

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