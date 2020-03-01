2020/03/01 | 10:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد: اغلاق الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اغلاق الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اغلاق الجسر المعلق المؤدي للمنطقة الخضراء وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).