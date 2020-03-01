2020/03/01 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط حاوية تحتوي على عصير منتهي الصلاحية في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وأكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى على اتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط حاوية تحتوي على عصير منتهي الصلاحية في كمرك ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: ضبط حاوية تحتوي على عصير منتهي الصلاحية في كمرك ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).