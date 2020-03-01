وزارة الصحة تنصح المواطنين بعدم التجمع والتجمهر لأي سبب كان

2020/03/01 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة، نداءً إلى الشعب العراقي كافة من اجل الوقاية من فايروس كورونا.وذكر بيان للوزارة وتلتقه وكالة صدى، إن الوزارة تدعو أبناء الشعب العراقي كافة إلى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان، ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها.واضاف، ان ذلك يأتي حمايةً للجميع من خطر

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