مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: استشهاد عقيد في وزارة الداخلية بمحافظة ديالى

2020/03/01 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أفاد مصدر امني، الأحد، بان عقيد في وزارة الداخلية، استشهد بهجوم مسلح قرب قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديالى.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “عقيد في وزارة الداخلية/ حماية المنشآت، استشهد بهجوم مسلح قرب قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى”.ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل، حيث تواصل القوات الأمنية التحقيق […]

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