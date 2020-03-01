2020/03/01 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تايلاند اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا”، بحسب نا افادت به وسائل اعلام.وكانت وزارة الصحة العامة فى تايلاند قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة ب‍فيروس كورونا فى البلاد إلى 42 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.واتهم وزير خارجية تايوان، في وقت سابق اليوم الاحد، الصين بشن “حرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول وفاة بفيروس كورونا في تايلند) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول وفاة بفيروس كورونا في تايلند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).