مساعٍ لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

2020/03/01 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مساع لتشريع قانون جديد لها.

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