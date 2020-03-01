مصرف الرافدين يطرح فئات جديدة من السلف للموظفين

2020/03/01 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، “انه تم صرف سلف الضعف […]

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