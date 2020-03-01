اليونان تتهم انقرة بارسال المهاجرين في هجوم منظم

2020/03/01 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا

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