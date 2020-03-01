الحشد الشعبي يقوم بإصلاح طريق بدرة و جصّان – مندلي شرق ديالى بسبب السيول

2020/03/01 | 10:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اللواء العشرون للحشد الشعبي، الاحد، بتصليح الطريق الرابطة بين بدرة و جصان – مندلي شمال شرق ديالى بسبب السيول.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “اللواء العشرين وبالتعاون مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي ضمن قاطع ديالى قام بإصلاح الطريق الرابطة بين قضاء بدرة وجصان وناحية مندلي الذي خرج من الخدمة بعد

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