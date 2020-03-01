نائب: تنازل علاوي للكتل السياسية خيانة للشارع والمرجعية

2020/03/01 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق عد عضو ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الأحد، أن تنازل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للكتل السياسية فيما يخص الوزارات الحكومية خيانة للشارع والمرجعية.وقال الحمداني في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتعرض لضغوط منذ فترة من قبل الأحزاب السنية والكردية للحصول على مكاسب […]

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