قوى سياسية تجدد رفضها منح حكومة علاوي الثقة

2020/03/01 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوى سياسية تجدد رفضها منح الثقة لحومة علاوي قبيل ساعات قليلة من جلسة النواب المرتقبة

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