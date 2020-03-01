العثور على جثة شابة مذبوحة بين قضاءي الغراف والشطرة شمال الناصرية

2020/03/01 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد (1 آذار 2020)، بالعثور على جثة شابة مذبوحة بين قضاءي الغراف والشطرة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مفرزة امنية من شرطة محافظة ذي قار، عثرت، على شابة مذبوحة بين قضاءي الغراف والشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وكشف شرطة محافظة ذي قار، أمس السبت، هوية المتورطين بقتل الشيخ عبد الصاحب السعدون وزوجته، اللذين قضيا طعنا يوم أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن قواتها "تمكنت من القبض على اثنين من الجناة كل من المتهم (ح .



ه.



ك) البالغ من العمر 22 عاما والمتهم (ح .



ع .



ث) البالغ من العمر22 عاما ايضاً من سكان قضاء قلعة سكر حي العمال، وجرى التحقيق بمهنية عالية ومواجهتهما بالأدلة المتوفرة ضدهما ومن خلال ذلك اعترفا بالجريمة المسندة اليهما مؤكدين ان الدوافع مادية وبهدف السرقة".

وأشارت الى أن "اقوالهما دونت بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما اصوليا استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي" .

وكانت قيادة شرطة ذي قار، قد أعلنت، الجمعة (28 شباط 2020)، فتح تحقيق بشأن مقتل صاحب السعدون شيخ عشيرة "آل حميد" في العراق والوطن العربي، طعناً بـ"السكاكين".

وذكر قائد الشرطة العميد ناصر الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "قيادة الشرطة فتحت تحقيقاً بفريق كامل من كبار الضباط ومديرية الجرائم، للوقوف على ملابسات هذه الجريمة"، لافتاً إلى أنه "تم إرسال فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتطويق مسرح الجريمة".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد (01 آذار، 2020) بأن القوات الأمنية أغلقت جسر المعلق والسنك، ومداخل الخضراء من جهة منطقة العلاوي وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أقدمت على غلق جسري المعلق والسنك، وأغلقت مدخ

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاحد (01 آذار 2020)، بوفاة عقيد في الشرطة متأثراً بجروح أصيب بها، بعد هجوم مسلح استهدفه شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطاً برتبة عقيد في حماية المنشآت الت

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، باصابة ضابط بجروح بهجوم شنه مجهولون شمال شرق ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين استهدفوا عقيدا بالشرطة قرب منزله في اطراف منطقة الهارونية شمال شرق بعقوبة"

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