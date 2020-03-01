بالصور.. شارع ’’سريع المطار’’ في بغداد يختنق بالزحام

2020/03/01 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل "بغداد اليوم"، الأحد (1 آذار 2020)، بأن شارع مطار بغداد الدولي شهد اختناقاً مرورياً كبيراً، صباح اليوم في ‏بغداد.‏

وقال مراسلنا، إن شارع مطار بغداد الدولي، شهد زحاما مروريا كبيرا على طول مساره باتجاه ‏المنطقة الخضراء وسط بغداد.‏

وأضاف، أن الاختناقات المرورية بدأت منذ الساعة الثامنة صباحاً حتى هذه اللحظة.‏

وكان مصدر أمني قد أفاد، صباح الأحد (01 آذار 2020) بأن القوات الأمنية أغلقت الجسر المعلق وجسر السنك، ومداخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة العلاوي، وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية أقدمت على غلق جسري المعلق والسنك، وأغلقت مدخل الخضراء، من جهة منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر، أطلقها ناشطون، امام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، والتي تحتوي معظم المقار الحكومية، رفضا لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم، إلى منطقة العلاوي وسط بغداد، للتظاهر امام مقر ‏مكتب رئيس الوزراء الحالي.‏

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من متظاهري الناصرية وصلوا إلى العلاوي، للتعبير عن رفضهم للأساليب المتبعة باختيار ‏الحكومة الجديدة، واستجابة لدعوة الناشط من محافظة ذي قار علاء الركابي.‏

واضاف، أن المتظاهرين رفعوا شعارات ضد تسمية علاوي بمنصب رئاسة الحكومة، وطالبوا تشكيل حكومة جديدة ومستقلة، تعمل ‏على اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي خلا مدة لا تتجاوز السنة.‏

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الاحد (01 آذار 2020)، أن من اهم اولويات عمل الوزارة هو تنفيذ التعداد السكاني للعام الحالي.

وقال الدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تنفيذ التعداد يعد اولوية اولى من اولويات وزارة

بغداد اليوم- بغداد

وصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الاحد (01 اذار 2020)، إلى منطقة العلاوي وسط بغداد، للتظاهر امام مقر مكتب رئيس الوزراء الحالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من متظاهري الناصرية وصلوا إلى العلاوي، للتعبير عن رف

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الأحد (1 اذار 2020)، منح المتقاعدين تأميناً صحياً وخصومات مالية لعوائلهم بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت وبالتعاون مع شركة التأمين الوطن

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