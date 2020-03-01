استثمار بغداد تعلن انشاء مدينة جامعية على أرض مطار المثنى

2020/03/01 | 10:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة استثمار بغداد، الاحد، عن تنفيذ مدينة جامعية متكاملة وفق احدث الطرز العالمية مبينة ان مكان تشييد المدينة سيكون في مطار المثنى بالعاصمة.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الاستثمار بقطاع التعليم، يعد ركيزة مهمة للتطور في اي بلد بهدف ترصينه كون مخرجاته من الكفاءات

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