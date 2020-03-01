2020/03/01 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين يطلق السلف لموظفي دوائر الدولة عبر الماستر كارد الدولية

المستقلة ...



اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.

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