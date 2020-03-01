2020/03/01 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام صحة المثنى ، عون هاني المالكي، الاحد، عن الاشتباه باصابة احد المواطنين في قضاء الرميثة بفيروس ‏كوررنا.‏ وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “شابا من اهالي قضاء الرميثة، شمال محافظة المثنى، يعاني من أعراض الأنفلونزا تم ‏ارساله الى ردهة الأمراض الانتقالية في مستشفى الرميثة العام لتشخيص اصابته”.‏ واشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة المثنى: الاشتباه بحالة إصابة بكورونا شمال المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة المثنى: الاشتباه بحالة إصابة بكورونا شمال المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).