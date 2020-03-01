تسجيل أول وفاة بكورونا في أستراليا

2020/03/01 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، عن وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا صباح اليوم الأحد بمستشفى في مدينة بيرث، وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.وخضع الرجل (78 عاما) للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية “دايموند برنسيس” في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.وقال اندرو روبرتسون مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية

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