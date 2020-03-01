2020/03/01 | 10:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 5 متهمين وامرأة سورية في البصرة بتهمة حيازة السلاح والكحول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/01 | 10:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين وامرأة سورية في البصرة بتهمة حيازة السلاح والكحول) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين وامرأة سورية في البصرة بتهمة حيازة السلاح والكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).