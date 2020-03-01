علماء ومختصون: كورونا سيختفي في الصيف

2020/03/01 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اخصائي الامراض المعدية في مركز جون هوبكنز الصحي في الولايات المتحدة اميش أدالجا أن فيروسات كورونا تحمل طابعا موسميا وان هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا الفايروس ستكون له تلك الخاصية الموسمية.ونقلت مصادر صحفية عن ادالجا قوله إن ” بعض الظروف البيئية تفضل انتقال الفيروسات وأن الطقس البارد والرطوبة يؤثران في كل ذلك”.[…]

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