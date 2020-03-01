نداء من وزارة الصحة العراقية للمواطنين بخصوص فيروس

2020/03/01 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة الشعب العراقي لتطبيق اجراءات الوقاية، والتوقف عن المشاركة في أي تجمعات بما فيها المظاهرات، لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وتوجهت الوزارة بنداء للشعب العراقي "بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعاوى تهدف لحماية الجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصاً بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى.

وكانت الوزارة أعلنت خلال الساعات الماضية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة، منهم 4 في العاصمة بغداد والخامسة في بابل، وبالتالي ترتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 13 حالة.

يذكر أنه بعد تسجيل عدة حالات إصابة بالفيروس في العراق، قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدراس والجامعات والمؤسسات التربوية لمدة عشرة أيام، لوقف انتشار الفيروس.

كما قررت إغلاق المحال العامة ودور السينما والنوادي والمنتديات الاجتماعية للفترة من 27 فبراير ولغاية السابع من مارس المقبل.

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