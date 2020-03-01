فلاح أمين الرهيمي - أرخص شيء في العراق هو الإنسان ..!!

2020/03/01 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تعقيباً على تصريحات السيد وزير الصحة العراقي (إن امكانيات الوزارة في مواجهة فايروس كورونا محدودة والاعتماد يتم على مساعدات المواطنين) وتصريحات السيد جاسب الحجامي مدير عام صحة بغداد (إن بعض المسؤولين يطردون المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا).والآن أذكر واحدة من مشاهداتي حينما كنت في زيارة مدينة سامسون في تركيا (في أحد الأيام كنت أتجول في أحد شوارع المدينة شاهدت جمعاً من الناس فذهبت نحوهم فرأيت حيوان......

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