جامعة بابل توجه باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام بسبب كورونا

2020/03/01 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت جامعة بابل، الاحد، باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام الرسمي بسبب كورونا، فيما دعت الطلبة الى الاستفادة ايضا من محاضرات التدريسيين المنتشرة في الموقع الالكتروني للجامعة.وقال مدير اعلام الجامعة نعمان هادي الخزرجي في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “رئيس جامعة بابل عادل عباس الموسوي وجه باعتماد وسائط التعلم الالكتروني للتواصل مع طلبة

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