جامعة بابل توجه بتوقف الدوام واعتماد التعليم الالكتروني

2020/03/01 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت جامعة بابل، الاحد، باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام الرسمي بسبب كورونا.وقال مدير اعلام الجامعة نعمان هادي الخزرجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “رئيس جامعة بابل عادل عباس الموسوي وجه باعتماد وسائط التعلم الالكتروني للتواصل مع طلبة الجامعة بعد توقف الدوام الرسمي بسبب كورونا”، مبينا ان “ذلك جاء بسبب الظرف […]

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