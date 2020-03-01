السوداني: منح الثقة لحكومة علاوي مرهون بتعديلات على الكابينة الوزارية

2020/03/01 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، الاحد، وجود مطالبات من بعض الكتل السياسية بإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل علاوي، لافتاً الى أن عقد جلسة منح الثقة مرهون باجراء التعديلات.وقال السوداني، إن “بعض الكتل السياسية لاسيما الكردية والسنية وحتى الشيعية لديها تحفظات على التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس المكلف، وطالبت باجراء […]

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