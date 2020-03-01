ثنائية الداخل والخارج

2020/03/01 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من غير المهضوم لا على الصعيد الاجتماعي فقط، أنْ يُصنّف العراقيون إلى صنفين: فيقال عن أحدهما إنّهم عراقيو الداخل، وعن الآخر إنّهم عراقيو الخارج،

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