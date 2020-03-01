اليابان تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/03/01 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة جدية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "توفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، مساء أمس السبت، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا".

وقالت حكومة بلدية هوكايدو إن المريض دخل المستشفى في 17 كانون الثاني بسبب مرض آخر لكن بدأت تظهر عليه ما يشبه أعراض الأنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وقد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 شباط، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى إن السلطات تشتبه في أن الرجل ربما أصيب بالفيروس أثناء وجوده في المستشفى.

وهذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان إلى جانب ست وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس).

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