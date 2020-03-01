الصحة العالمية: مخاطر كورونا ما تزال مرتفعة للغاية

2020/03/01 | 10:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، ارتفاع خطير لتأثيرات فيروس كورونا على المستوى العالمي.

وقالت المنظمة في بيان، ان "مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا (كوفيد 19) مرتفعة للغاية على المستوى العالمي".

وأضافت ان "مستوى الخطر في الصين ما يزال مرتفعا للغاية".

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة الى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.

يذكر أن فيروس "كورونا" المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني.

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