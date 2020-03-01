2020/03/01 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن عدد المصابين بفيروس كورونا والمُشخّصين مختبرياً في العراق١٣ حالة؛ ١٢ منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلادهوقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان، إن "مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ ١٣ حالة؛ ١٢ منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده"، موضحة أن "جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق".وأكدت الوزارة على "مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ والتي صدرت بتأريخ ٢٦ شباط ومن ضمنها "غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الإجتماعية المختلفة للفترة من ٢٧ شباط ولغاية ٧ آذار ٢٠٢٠"؛ وهذا يشمل المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء ومدن الملاهي وغيرها، وتتحمل الجهات المخالفة الحكومية وغير الحكومية كافة التبعات القانونية لعدم تنفيذ مقررات اللجنة".وأضاف البدر، أن "الوزارة تهيب بكافة المؤسسات الإعلامية والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي أن يساهموا في نشر التثقيف والتوعية الصحية والحذر من تناقل الإشاعات غير المؤكدة من مصادر رسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تكشف أعداد المصابين بفيروس كورونا بالعراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تكشف أعداد المصابين بفيروس كورونا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).