رئيس وزراء ماليزيا الجديد يؤدي اليمن الدستورية

2020/03/01 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شهدت ماليزيا، صباح اليوم الأحد، أداء محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا للوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عين السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، رئيس الوزراء الجديد محيي الدين ياسين، ليصبح رئيس الوزراء الثامن في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويرأس محي الدين، البالغ من العمر 72 عاما حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (برساتو).

وجاء تعيينه في أعقاب استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 24 شباط، مما أثار أزمة سياسية التي شهدت سقوط حكومة تحالف الأمل وفقدانها للسلطة الحالية وتغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.

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