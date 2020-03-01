2020/03/01 | 10:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاحد، على ضرورة تقديم كل الدعم والاسناد اللازم للأسرة التدريسية من اجل الارتقاء بأداء رسالتهم السامية، مهنئاً إياهم بـ"عيد المعلم".

وقال الكعبي، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "اتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات وبأخلص المشاعر الى الاسرة التربوية والتعليمية بمناسبة حلول عيد المعلم، الذين كانوا ولا زالوا اصحاب ادوار عظيمة في صناعة الانسان والاوطان وتقدمهما".

ودعا الحكومة الجديدة الى "تقديم كل الدعم لهذه الشريحة المعطاء، واسنادها بكل ما يلزم للارتقاء بأداء مهامها ورسالتها السامية على اتم وجه"، مطالبا "بضرورة الاسراع في تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين بما يناسب دورهم وجهودهم في صناعة الاجيال".

وأكد الكعبي ان "الاسرة التربوية لها دور مهم وكبير جدا في بناء وتعزيز قوة الدولة واصلاح المجتمع وصناعة جيل مؤمن وواعِ ومنتج".

وشدد على "اهمية وضع خطط وسياسات تربوية حديثة للنهوض بالواقع التعليمي ومعالجة النقص الكبير في المباني المدرسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يدعو لتقديم الدعم والاسناد للكوادر التدريسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يدعو لتقديم الدعم والاسناد للكوادر التدريسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).