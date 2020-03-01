أربيل تقرر منع عيادة المرضى في المستشفيات وإغلاق قاعات الرياضة والمسابح والمساج والسينما

2020/03/01 | 10:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة أربيل منع عيادة المرضى في المستشفيات الحكومية والأهلية وإغلاق قاعات الألعاب الرياضية والمسابح ومحلات المساج والحمامات العامة وصالات السينما حتى 10 آذار الجاري.جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع محافظ أربيل فرست صوفي واطلعت عليه وكالة صدى , مع مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة، أكد على الالتزام بالقرارات الصادرة عن محافظة أربيل في

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