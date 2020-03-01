دعوة وتحذير عاجل من كوردستان لمجموعة عائدة من ايران

2020/03/01 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، توجيهاً عاجلاً الى الاهالي للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.ودعت وزارة الصحة في بيان، ممكن كانوا في ايران وعادوا الى مدن اقليم كوردستان بصورة غير شرعية، ولم يخضعوا لفحوصات طبية لازمة خلال الاسبوعين المنصرمين الى مراجعة الفرق الطبية المختصة فوراً.وجاء في البيان ايضاً دعوة هؤلاء إلى الابتعاد عن عوائلهم باقصى سرعة، وبقية المواطنين الى الابتعاد عنهم من اجل سلامتهم.

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