نائب عن سائرون يتحدث عن إيجابيتين لتظاهرة اليوم ويستبعد دخول المنطقة الخضراء

2020/03/01 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

قال النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، الاحد (01 اذار 2020)، إن انباء وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى بغداد، لم يتم تأكيدها أو نفيها حتى الآن، فيما تحدث عن تظاهرات اليوم قرب المنطقة الخضراء، وضغطها على القوى السياسية.

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن وصول السيد مقتدى الصدر، ما زال أنباء غير مؤكدة"، فيما رأى أن "التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد هذا اليوم بجانب الكرخ لن تعقد المشهد وستضغط على الكتل السياسية التي تمتنع عن التصويت لصالح تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي".

وأضاف، أن "الضغط الجماهيري مهم لتمرير الحكومة المستقلة البعيدة عن المحاصصة"، مشيراً إلى أن "كتلاً سياسية معروفة تريد إعادتنا إلى المربع الأول".

واستبعد اللامي "دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق، وصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الاحد (01 اذار 2020)، إلى منطقة العلاوي وسط بغداد، للتظاهر امام مقر مكتب رئيس الوزراء الحالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المئات من متظاهري الناصرية وصلوا إلى العلاوي، للتعبير عن رفضهم للأساليب المتبعة باختيار الحكومة الجديدة، واستجابة لدعوة الناشط من محافظة ذي قار علاء الركابي.

واضاف، أن المتظاهرين رفعوا شعارات ضد تسمية علاوي بمنصب رئاسة الحكومة، وطالبوا تشكيل حكومة جديدة ومستقلة، تعمل على اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي خلا مدة لا تتجاوز السنة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا يوم أمس السبت، انباء عن وصول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى بغداد، بعد اصرار الكتل السياسية على عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محم توفيق علاوي.

وقال الناشطون، إن الصدر وصل بغداد بعد الانسداد السياسي الذي تشهده المفاوضات بين علاوي والكتل السياسية، على خلفية رفض الاخيرة آلية اختيار الكابينة الحكومة الجديدة.

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم البخاتي، الاحد (1 اذار 2020)، المنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بـ "الجيد" من ناحية "محاسبة من تورط وشارك في قتل المتظاهرين".

وقال البخاتي&n

بغداد اليوم-النجف

أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، الأحد (1 آذار 2020) عدة توصيات، من بينها منح الموظفين العائدين من إيران إجازة لمدة أسبوعين خوفاً من حملهم كورونا.

وأوصت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بـ"منح جميع الموظفين الوافدين

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، نداء إلى الشعب العراقي.

ودعت الوزارة في بيان، "أبناء الشعب العراقي الى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات

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