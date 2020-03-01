2020/03/01 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

يستضيف فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد (1 آذار 2020)، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"غريمه التقليدي برشلونة في قمة مباريات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة.

ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الفوز على برشلونة في لقاء الكلاسيكو من أجل استعادة الصدارة، وأيضاً الثقة التي افتقدها المرينجي في المباريات الماضية.

وكشفت صحيفة “آس عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد برشلونة، حيث سيلعب زيدان بالتشكيلته الأساسية المؤلفة من

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارباخال، سيرجيو راموس، فاران، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل

اما تشكيلة برشلونة والتي توقعتها نفس الصحيفة فتألفت من:

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : نيلسون سيميدو، بيكيه، لينجليه، فيربو

خط الوسط : دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، آرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، مارتن برايثوايت، أنطوان جريزمان

بغداد اليوم - متابعة

نفى البرتغالي كرييستيانو رونالدو نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي أي أنباء تشير إلى رحيله عن أسوار اليوفي، في ظل مخاوف تسيطر على الرياضة الإيطالية بسبب انتشار كورونا.

وأكد البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو نجم هج

بغداد اليوم - متابعة

توقفت مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم مرتين خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الألماني اليوم السبت، بسبب العنصرية ضد ممول منافس البافاري.

وقسى بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الأهداف رغم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد المنسق الاعلامي لمنتخب العراق بكرة القدم، محمد خلف، اليوم السبت، ( 29 شباط 2020)، عزم الاتحاد البدء بالاجراءات الادارية للمنتخب والخاصة بلقاء هونك كونك، ضمن منافسات الجولة الثامنة لفرق المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الارض اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التشكيلة المتوقعة لكلاسيكو الارض اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).