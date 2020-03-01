مدينة نيويورك تحظر الأكياس البلاستيكية: 500 دولار غرامة على المحال لكل كيس

2020/03/01 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تستعد نيويورك، إحدى أبرز عواصم الاستهلاك العالمية، لحظر استعمال أكياس البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة في غالبية متاجرها بدءا من اليوم، في تدبير لا يزال نادرا في الولايات المتحدة ويأتي بعد أربعة أعوام من الجهد المتواصل.وبحسب “الفرنسية”، واجه سكان العاصمة المالية الأمريكية صعوبة في تقبل هذا القرار، ولا سيما بعد أن […]

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