توضيح من سفارة العراق لدى أنقرة بشأن قرار تركيا بإيقاف رحلاتها الجوية

2020/03/01 | 10:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، اليوم الأحد، قرار السلطات التركية بإيقاف الرحلات الجوية مع العراق بسبب فايروس كورونا.وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك “ابلغنا رسميا بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى إشعار آخر، وقد ابلغنا بدورنا وزارة الخارجية العراقية بذلك”.وبين “سيسمح للطائرات العراقية بنقل الرعايا […]

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