ناسا تكشف عن جانب إيجابي لانتشار كورونا في الصين

2020/03/01 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغلاق الشركات الصينية ساهم في انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين بشكل كبير

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