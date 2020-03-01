2020/03/01 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، اليوم الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”.ويلتقي البلوجرانا واللوس بلانكوس، ضمن منافسات الجولة 26 لليجا، في كلاسيكو الأرض.ويستهدف الفريقان صدارة الليجا، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بـ 55 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 53 نقطة.وفيما التشكيل المتوقع لريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: ميندي، راموس، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).