ارتفاع معدلات التبادل التجاري بمنفذ مندلي الحدودي مع ايران

2020/03/01 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، ارتفاع معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران.وقال مازن اكرم مدير ناحية مندلي وكالة، ان” معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران ارتفعت بوتيرة متصاعدة خلال اليومين الماضيين لافتا الى ان يوم امس كانت احصائية التبادل تزيد عن 100 شاحنة تحمل مختلف […]

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