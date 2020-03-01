الصين تعلن شفاء 41 الف مصاب بكورونا

2020/03/01 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد، إن إجمالي 41625 مريضاً مصاباً بوباء فيروس كورونا قد غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.وقالت اللجنة في تقريرها اليومي أن يوم امس السبت شهد تسجيل مغادرة 2623 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم.وبنهاية يوم السبت أيضاً، تم تسجيل إجمالي 79824 إصابة مؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني، ووفاة 2870 شخصاً […]

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