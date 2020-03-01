3 دول خليجية تخفّض أسعار الوقود بسبب هبوط النفط عالميًا

2020/03/01 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خفضت ثلاث دول الخليج (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) أسعار الوقود التي سيتم تطبيقها اليوم الموافق الأول من شهر مارس/آذار 2020 وذلك على وقع الأسعار العالمية للنفط التي سجلت أكبر خسائر أسبوعية في 12 عاماً وهبوط شهري يتجاوز الـ 13 بالمائة.الإمارات ووفقاً لإحصائية أعدها موقع “مباشر” استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين […]

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