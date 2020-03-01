في اتصال هاتفي مع اردوغان.. الرئيس روحاني یقترح اجتماعا ثلاثیا یجمع ایران وسوریا وترکیا

2020/03/01 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح الرئيس الايراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عقد اجتماع ثلاثي يجمع ايران وتركيا وسوريا للتباحث حول التطورات الجارية في إدلب بشمال سوريا.وفي معرض التنويه بالاهمية البالغة لحل الازمة الراهنة بمدينة ادلب السورية، قال رئيس الجمهورية : ان موضوع ادلب حيث المخاطر الناجمة عن تجمع الارهابيين وضرورة الحفاظ […]

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