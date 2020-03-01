بغداد.. تصديق أقوال 8 متهمين بإدخال عملة مزورة من فئة اليورو

2020/03/01 | 11:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق صدقت محكمة تحقيق الكرخ أقوال ثمانية متهمين عن جريمة إدخالهم أموالا مزورة من فئة اليورو إلى العراق بغية بيعها في الأسواق والتداول بها.وقالت المحكمة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “محكمة تحقيق الكرخ وبالمشاركة مع القوات الأمنية رصدت مبلغاً قدره (740.000) سبعمائة واربعون الف يورو خام مزورا كان […]

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