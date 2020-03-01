رابطة المصارف الخاصة تقيم دورة «البطاقات المصرفية والخدمات الإلكترونية»

2020/03/01 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، "دورة البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية الالكترونية".





تقام الدورة بالتعاون مابين رابطة المصارف الخاصة العراقية ومركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة.

وشارك فيها 43 متدرباً مثلوا عدداً من المصارف الحكومية والخاصة.





كما تهدف الدورة الى تعزيز الآلية في عمل كل تقنية في الدفع الالكتروني ودور خدمة العملاء في ظل البيئة التنافسية.

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