مجموعة الإمارات تتوقع تباطؤاً ملحوظاً في الأعمال بسبب فيروس كورونا

2020/03/01 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم طيران الإمارات أن المجموعة "تباطؤا ملحوظا" في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر بحسب رسالة الكترونية ارسلت اليهم.

كما أكدت المتحدثة صحة الرسالة الإلكترونية التي أُرسلت للعاملين لكنها امتنعت عن التعقيب.

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