أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 430 دولارا للطن في اذار

2020/03/01 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية يوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس آذار عند 430 دولارا للطن، انخفاضا من 505 دولارات في فبراير شباط.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس آذار عند 480 دولارا للطن، انخفاضا من 545 دولارا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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