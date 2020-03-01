القضاء الاعلى ووفد اممي يبحثان التعاون المشترك في مكافحة الارهاب

2020/03/01 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، مع وفد أممي التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب.

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