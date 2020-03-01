الشرطة الفرنسية تحقق مع كارول سماحة بسبب كليب أغنيتها الجديدة

2020/03/01 | 11:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خضعت المطربة اللبنانية كارول سماحة، وصناع فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، للتحقيق خلال تصوير كليب الأغنية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تدخل الشرطة الفرنسية بسبب ظهور كارول سماحة من إحدى شرفات عمارة سكنية وكأنها تحاول الانتحار، فصعدت قوات الأمن الفرنسي إلى الطابق وقامت بالتحقيق في الأمر.

وبينت كارول التفاصيل، قائلة "إن المشهد الذي كان يتم تصويره له طابع درامي".

وأوضحت أن المشهد أثار الجدل بين المارة في شوارع باريس ظنا منهم أنها تحاول الانتحار، وهو ما أثار بلبلة كبيرة وخضعت بسببه للتحقيق.

وكتبت كارول سماحة قائلة: "من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".

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