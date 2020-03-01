تركيا تغلق معابرها مع العراق وتوقف الرحلات الجوية اليه بسبب كورونا

2020/03/01 | 11:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت تركيا ، إيقاف كل رحلات الركاب الجوية من وإلى العراق، فضلا عن إغلاق كل المعابر البرية مع البلاد، بسبب تفشي فيروس "كورونا".ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، قوله ، إنه "تم وقف كل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا".وأضاف أن "هذا الإجراء سينفذ اعتبارا من الساعة 12 صباح الأحد، كما تم أيضا إغلاق كل المعابر البرية بين تركيا والعراق".وكانت تركيا قد أوقفت من قبل رحلات الركاب الجوية من وإلى إيران والصين.

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